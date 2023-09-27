Глава Минобороны проверил ход выполнения гособоронзаказа в Московской области

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проверил, как выполняется государственный оборонный заказ корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Об этом заявили в Минобороны страны.

В свою очередь в «КТРВ» представили Шойгу наиболее новые образцы вооружения, которые получены при разработке и модернизации высокоточного оружия.

Также Шойгу во время визита на предприятия ознакомился с докладом главы «КТРВ» Борисом Обносовым по созданию высокомобильной реактивной системы залпового огня. Данная установка РСЗО оснащена управляемыми реактивными снарядами с повышенной точностью.

Кроме того, объемы выпуска высокоточных средств поражения за полгода удалось увеличить в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции, в три с половиной и пять раз, следовало из доклада главе МО РФ.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил Минмпромторг и Минобороны поощрять и награждать работников ОПК.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.