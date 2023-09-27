Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появились кадры ударов по опорным пунктам ВСУ на Северском направлении

Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Северском направлении.

На видео российская артиллерия наносит удары по опорным пунктам и окопам, занятым украинскими солдатами. Удары корректируются беспилотниками, видно, что снаряды артиллерии «прилетают» в укрепленные позиции.

Также на кадрах видно, что после попаданий на украинских позициях происходят вторичные взрывы — снаряды российской артиллерии попадают в склады боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны России также показало видеоролик с уничтожением склада Вооруженных сил Украины и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что министерство продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил страны, в том числе за счет поставок современного оружия.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях