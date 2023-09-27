Появились кадры ударов по опорным пунктам ВСУ на Северском направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Северском направлении.

На видео российская артиллерия наносит удары по опорным пунктам и окопам, занятым украинскими солдатами. Удары корректируются беспилотниками, видно, что снаряды артиллерии «прилетают» в укрепленные позиции.

Также на кадрах видно, что после попаданий на украинских позициях происходят вторичные взрывы — снаряды российской артиллерии попадают в склады боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны России также показало видеоролик с уничтожением склада Вооруженных сил Украины и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что министерство продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил страны, в том числе за счет поставок современного оружия.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.