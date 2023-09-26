ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки

Российские части ударом крылатой ракеты разгромили объединенный склад вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что высокоточный удар нанесли по складу в районе населенного пункта Киселевка в Херсонской области.

«<…> Уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра», — подчеркнули в Минобороны.

26 сентября российские войска отразили атаки ВСУ на Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, зафиксировали девять атак штурмовиков украинской армии. Он отметил, что ВС России удалось уничтожить танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

Накануне Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки. Удалось ликвидировать два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.