Вооруженные силы России отразили две атаки украинских военных в Запорожской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое», — уточнили в военном ведомстве РФ.

За прошедшие сутки украинская сторона потеряла до 70 военных ВСУ на данном направлении.

Кроме того, ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля в зоне боевых действий на Запорожском направлении.

До этого в издании WP уточняли, что ВСУ потеряли много военной техники в районе Вербового и Работино.

Также врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал о потерях ВСУ при попытке штурма Опытного. Пушилин назвал фейком информацию, которую распространяет украинская сторона, что ВСУ якобы закрепились в Опытном.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.