Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные рассказали о предотвращенных атаках ВСУ на одном из направлений

Минобороны: войска РФ отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских военных в Запорожской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое», — уточнили в военном ведомстве РФ.

За прошедшие сутки украинская сторона потеряла до 70 военных ВСУ на данном направлении.

Кроме того, ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля в зоне боевых действий на Запорожском направлении.

До этого в издании WP уточняли, что ВСУ потеряли много военной техники в районе Вербового и Работино.

Также врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал о потерях ВСУ при попытке штурма Опытного. Пушилин назвал фейком информацию, которую распространяет украинская сторона, что ВСУ якобы закрепились в Опытном.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях