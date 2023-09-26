Швейцария одобрила продажу танков Leopard 2 Германии

Швейцария согласилась продать 25 танков Leopard 2 Германии, которая обещала не передавать их Украине. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

Танки будут переданы их производителю — немецкому концерну Rheinmetall.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как пишет агентство, соответствующее решение одобрили Национальный совет Швейцарии (большая палата парламента) и Совет кантонов (малая палата) во время обсуждения вопроса о военных кредитах.

Издание Military Watch Magazine отмечало, что российские войска применяют в зоне СВО различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», которая смогла доказать свою способность уничтожать лучшие западные бронированные танки, в том числе Leopard 2.

24 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на командира разведгруппы с позывным «Легенда» сообщало, что российские военные разведчики уничтожили танк Leopard, принадлежащий Вооруженным силам Украины, с экипажем из военнослужащих бундесвера ФРГ.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.