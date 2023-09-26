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Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников с Украины

В Минобороны сообщили о пресечении попытки БПЛА атаковать территорию России

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Shutterstock

В Министерстве обороны сообщили о пресечении попытки украинских БПЛА атаковать территорию России.

«26 сентября т.г. около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — указано в сообщении.

Ранее в селе в Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на электрическую подстанцию, из-за чего без электричества остались семь населенных пунктов.

Еще два украинских БПЛА, по данным Минобороны России, были сбиты силами противовоздушной обороны над Курской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов

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