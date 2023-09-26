Несколько человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ

Пять человек получили ранения в течение суток при обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области России. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона.

Глава региона уточнил, что 25 сентября две женщины пострадали при обстреле украинскими военными населенного пункта Уразово, еще две женщины и один мужчина — в Шебекино.

Гладков заверил, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас все пациенты уже находятся дома.

Накануне ВСУ несколько раз в течение дня атаковали Белгородскую область. Вечером Гладков сообщал, что российские военные сбили семь вражеских беспилотников самолетного типа над Грайворонским городским округом.

Эту же информацию подтвердили в Министерстве обороны России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.