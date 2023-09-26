Дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области

В селе в Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на электрическую подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию», — написал он.

По его данным, в результате атаки беспилотника были обесточены семь населенных пунктов.

Никто из жителей не пострадал. Старовойт подчеркнул, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, «как только позволит обстановка».

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области.

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