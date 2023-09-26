О взрыве сообщили в Кривом Роге

Взрыв произошел в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщил Александр Вилкул, глава городского совета обороны.

В своем Telegram-канале он написал: «Кривой Рог. Взрыв». Подробности о произошедшем Вилкул не уточнил.

В Днепропетровской и еще пяти областях Украины действует воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве. Утром 25 сентября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Кроме того, особый режим ввели в подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

Ночью сирены воздушной тревоги работали на всей территории Украины. В 00:29 о возможной опасности предупредили людей, проживающих в западных регионах страны. До этого соответствующий режим был введен на территории Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.