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ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ повторно обстреляли поселок Уразово

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Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли населенный пункт Уразово Валуйского городского округа.

«В одном частном домовладении от прилета снаряда разрушена летняя кухня, во втором — снарядом повреждена хозпостройка и выбиты окна в доме», — написал он.

Гладков отметил, что в результате атаки повреждения получили линии электро- и газоснабжения.

«Пострадавших нет», — проинформировал глава региона.

На месте работают оперативные и аварийные службы.

До этого Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Он заявлял, что в воздушном пространстве области были ликвидированы два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Утром 25 сентября губернатор Белгородской области заявлял, что российские средства ПВО сбили БПЛА в небе над Грайворонским городским округом. Речь идет о дроне самолетного типа.

Ранее российские средства ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Брянску.

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