Минобороны сообщило о новой атаке украинских беспилотников по территории России

Днем 25 сентября предотвращена очередная попытка Киева ударить беспилотником по российской территории.

«25 сентября около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, граничащей с Харьковской и Сумской областями Украины.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в воздушном пространстве региона были ликвидированы два украинских беспилотника самолетного типа. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Еще одна атака беспилотником по российскому региону была зафиксирована в 13:00. О чем сообщало военное ведомство.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.