Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

Владимир Зеленский подтвердил, что танки Abrams прибыли на Украину, передает «РБК-Украина».

«Abrams уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей. Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — цитирует его «РБК-Украина».

До этого немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt заявил, что американские танки Abrams, которые Соединенные Штаты собираются в скором времени передать Украине, не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

19 сентября глава Министерства обороны США Ллойд Остин в ходе заседания контактной группы по Украине в ФРГ заявил, что американские танки Abrams скоро будут доставлены на Украину.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.