На Красно-Лиманском направлении в зоне боевых действий подразделению группировки войск «Центр» и армейской авиации удалось отразить две атаки штурмовых группу 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Поясняется, что были отражены атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады украинских бойцов южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

«Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) в районе Серебрянского лесничества», — уточнили в военном ведомстве РФ.

Во время боевых столкновений уничтожены до 55 военных ВСУ, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», пояснили в МО России.

До этого Минобороны России сообщало, что системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области. Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.