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В странах СНГ намерены развернуть средства ПРО

Замглавкома ВКС России Грехов: в странах СНГ собираются развернуть средства ПРО

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Shutterstock

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов заявил, что в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) собираются развернуть средства противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление он сделал по итогам 57-го заседания координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, которое состоялось в Туле, передает РИА Новости.

Как сообщил Грехов, являющийся председателем этого комитета, интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, не прекращается. По его словам, также по-прежнему осуществляется разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны стран – членов СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО.

Замглавкома ВКС указал, что эти «мероприятия направлены на завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности и международной правовой базы сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ».

Сейчас в странах объединенной системы ПВО СНГ – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане – системы ПРО есть только у РФ и Белоруссии.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица совместно с Министерством обороны России многое делают для защиты города от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и терактов, в том числе строят новые средства ПВО за считанные недели.

Ранее систему ПВО в Киеве признали лучшей в мире.

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