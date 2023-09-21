В ВВС Украины заявили о желании получить от Запада истребители Gripen и F-35

Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил на брифинге, что Киев хотел бы получить от Швеции истребители Gripen, а от США истребители F-35. Его слова передает РИА Новости.

Игнат отметил, что украинские войска должны думать о перспективе, и, помимо самолетов F-16, есть также F-35 и Gripen.

«Gripen — это самолет, который второй по приоритетности после F-16, который могла бы получить Украина», — сказал советник командования Воздушных сил Украины.

Игнат также указал, что в настоящее время Киев изучает разные виды истребителей, однако F-16 рассматриваются как основные на вооружении украинских войск.

13 сентября Игнат говорил о том, что Киев хочет, чтобы страны Запада предоставили украинской стороне истребители новых модификаций, не уступающие по характеристикам российским Су-35. Как указал представитель ВС ВСУ, американские истребители F-16 и шведские истребители Gripen имеют разные характеристики в зависимости от модификации.

12 сентября сообщалось, что власти Швеции намерены передать Украине истребители Gripen, с этой целью правительство королевства направит официальную просьбу вооруженным силам (ВС) страны. Отмечалось, что в Швеции пока окончательно не определились, как должна осуществляться подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала для использования Gripen на территории Украины.

Ранее на Украине назвали постановочной радость Зеленского по поводу поставок F-16.