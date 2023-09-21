МО РФ заявило об уничтожении ДРГ ВСУ на острове Переяславском

Минобороны сообщило, что в последние сутки Вооруженные силы РФ обезвредили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Переяславском в Херсонской области.

По данным ведомства, диверсионная группа входила в состав 126-й украинской бригады территориальной обороны. В Минобороны заявили, что потери ВСУ составили около 45 человек. Также сообщается, что были уничтожены три автомобиля и американская гаубица М777.

До этого Министерство обороны РФ заявило о групповом ударе по военно-промышленным объектам Украины в ночь на 21 сентября.

По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками. Целями ударов названы объекты военной промышленности, а также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

21 сентября ракетные удары по Украине были названы ответом на атаку ВСУ на Крым.

6 сентября в Минобороны России заявили о нанесении удара по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.