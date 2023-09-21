В США рассказали об изменившемся отношении Запада к гиперзвуковым ракетам РФ

Западные государства еще пять лет назад высмеивали программу РФ по разработке гиперзвуковых ракет, однако сейчас «уже никому не смешно». Об этом в интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Эксперт отметил, что в марте 2022 года российские войска провели одну из первых операций с применением гиперзвуковых ракет. Тогда они нанесли удар по военной базе, расположенной на территории Западной Украины, и шокировали американских военачальников.

«Ребята из Министерства обороны и объединенного штаба были шокированы. Они просто поверить не могли. Их же не предупредили», — сказал Джонсон.

Он добавил, что таким образом Москва послала странам НАТО четкий сигнал — разработка гиперзвукового оружия завершена и оно готово к использованию в ходе боевых действий. При этом экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что российские войска применяют данные боеприпасы «в двух формах».

12 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), в ходе которого рассказал о проведении в стране работ по созданию оружия на новых физических принципах. Позже ситуацию прокомментировал Ларри Джонсон, посоветовав правительству США с должным вниманием отнестись к словам российского лидера.

Ранее в США рассказали о причинах провала украинского контрнаступления.