Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали об изменившемся отношении Запада к гиперзвуковым ракетам РФ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Западу больше не смешно из-за гиперзвуковых ракет РФ

Западные государства еще пять лет назад высмеивали программу РФ по разработке гиперзвуковых ракет, однако сейчас «уже никому не смешно». Об этом в интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Эксперт отметил, что в марте 2022 года российские войска провели одну из первых операций с применением гиперзвуковых ракет. Тогда они нанесли удар по военной базе, расположенной на территории Западной Украины, и шокировали американских военачальников.

«Ребята из Министерства обороны и объединенного штаба были шокированы. Они просто поверить не могли. Их же не предупредили», — сказал Джонсон.

Он добавил, что таким образом Москва послала странам НАТО четкий сигнал — разработка гиперзвукового оружия завершена и оно готово к использованию в ходе боевых действий. При этом экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что российские войска применяют данные боеприпасы «в двух формах».

12 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), в ходе которого рассказал о проведении в стране работ по созданию оружия на новых физических принципах. Позже ситуацию прокомментировал Ларри Джонсон, посоветовав правительству США с должным вниманием отнестись к словам российского лидера.

Ранее в США рассказали о причинах провала украинского контрнаступления.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях