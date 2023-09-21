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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

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Global Look Press

В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об это свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 3:52 по 3:55 (совпадает с мск).

До этого взрывы произошли в Харьковской области на Украине.

Поздно вечером 18 сентября в Харьковской области также произошли взрывы. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале о взрывах в Харькове.

Также сегодня ночью взрывы были слышны в Славянске и Краматорске.

17 сентября Харьковское подполье сообщало о взрывах на танковом заводе и железной дороге — туда прилетели российские ракеты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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