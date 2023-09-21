У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось около шести недель до наступления сезона непогоды, который может затруднить ведение боевых действий. Об этом предупредил журналист Джек Детч из издания Foreign Policy.

По словам Джека Детча, Украине остается ограниченное время, прежде чем дожди начнут влиять на ландшафт и превратят сухую почву в грязь. Это может создать проблемы для использования американской военной техники, такой как Abrams, Bradley и Striker, которые были предоставлены Украине.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли отметил, что контрнаступление ВСУ затягивается из-за общего состояния украинских вооруженных сил. Он также указал, что стремление Украины вытеснить российские войска военными средствами является очень сложной задачей.

Кроме того, в Германии было заявлено, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен дезинформировал, утверждая, что в мае 2023 года ВСУ имели все необходимые средства для успешного контрнаступления. Журналисты отметили, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, и его результат не оправдал ожиданий Запада.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.