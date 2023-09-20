Сержанта-трансгендера отстранили от должности спикера ВСУ

Командование Сил территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ. Об этом сообщается в Twitter.

«Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием ТРО и командованием ВСУ. При проведении военных действий против агрессора Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что командование планирует провести служебное расследование по факту заявлений Эштон-Чирилло, по итогу будут приняты соответствующие решения. До завершения расследования сержант будет отстранена от должности.

До этого Эштон-Чирилло заявила, что не выступала с какими-либо угрозами в адрес российских журналистов.

Эштон-Чирилло, которую назначили одним из официальных представителей сил теробороны Украины в августе, заявила, что российские журналисты расплатятся за «преступления». В ответ на ее слова Захарова сообщила, что Россия разошлет во все международные организации это заявление, назвав его новым «доказательством террористического характера киевского режима».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.