Алиев сообщил, что азербайджанские военные уничтожили большую часть армянских сил

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили большую часть сил армянской стороны. Об этом в ходе обращения к народу заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает агентство Report.

«В результате краткосрочных местных антитеррористических мероприятий большая часть вооружения и техники противника была выведена из строя», — сказал он.

Алиев также отметил, что на азербайджанской территории были размещены свыше ста танков, бронетехники, в том числе той, которая принадлежит армянским военным.

«Вопреки Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения уже три года не выводит свои вооруженные силы, живую силу и технику с нашей территории», — подчеркнул глава государства.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

На следующий день Министерство обороны России сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Также Алиев в ходе обращения к нации заявлял, что давал четкое поручение Вооруженным силам страны не подвергать опасности население Карабаха.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.