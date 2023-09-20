Минобороны РФ назвало число эвакуированных в Нагорном Карабахе с начала боевых действий

Свыше трех тысяч мирных жителей эвакуированы в Нагорном Карабахе с начала боевых действий. Об этом сообщает Министерство обороны России в информационном бюллетене, передает ТАСС.

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено 3 154 человека, из них 1 428 детей», — сказано в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве добавили, что все эвакуированные были обеспечены местами для отдыха и горячим питанием.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что армянское население Нагорного Карабаха «в теории» может жить в составе Азербайджана, и назвал диалог крайне важным для урегулирования данного вопроса.

Позже Министерство обороны России сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.