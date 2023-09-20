Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ назвало число эвакуированных в Нагорном Карабахе с начала боевых действий

Минобороны России: в Нагорном Карабахе эвакуированы свыше трех тысяч жителей

close
100%
Dmitry Lovetsky/AP

Свыше трех тысяч мирных жителей эвакуированы в Нагорном Карабахе с начала боевых действий. Об этом сообщает Министерство обороны России в информационном бюллетене, передает ТАСС.

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено 3 154 человека, из них 1 428 детей», — сказано в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве добавили, что все эвакуированные были обеспечены местами для отдыха и горячим питанием.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что армянское население Нагорного Карабаха «в теории» может жить в составе Азербайджана, и назвал диалог крайне важным для урегулирования данного вопроса.

Позже Министерство обороны России сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях