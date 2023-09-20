Российские миротворцы погибли в Карабахе

Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, инцидент произошел во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг. Как указали в МО РФ, все находившиеся в транспортном средстве военные погибли.

В МО РФ также указали, что российские и азербайджанские представители следственных органов работают на месте инцидента для выяснения обстоятельств.

До этого Министерство обороны России сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Ранее в Госдуме вспомнили о геноциде армян из-за действий Азербайджана в Карабахе.