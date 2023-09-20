Власти Нагорного Карабаха заявили о достижении соглашения о прекращении огня

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Об этом сообщает News.am.

«Была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 по мск. — «Газета.Ru») 20 сентября 2023 года», — пишет издание.

Сообщается, что стороны договорились о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха.

Ранее президент Азербайджана Алиев назвал условия остановки боевых действий в Карабахе.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.