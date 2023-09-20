ВC РФ отразили атаку ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области

Российские войска отразили попытку Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны на Ореховском направлении между селами Работино и Вербовое. Об этом рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинское командование подтянуло подкрепление и бросило еще больше сил на попытку прорыва российской обороны южнее Работино и в западной части Вербового.

Рогов заявил, что украинские военные «вгрызаются в предполье», чтобы дойти до первой линии обороны, но у них ничего не получается, их попытки выйти к Новопрокоповке пресечены.

В ходе боев российские военные подбили по меньшей мере семь единиц военной техники ВСУ, включая танки и боевую машину пехоты Bradley, а также уничтожили роту личного состава. Также упреждающие удары были нанесены по местам скопления украинских военнослужащих в населенных пунктах Чаривное, Новоданиловка и Белогорье, чтобы украинцы не перебросили силы на линию боевого соприкосновения, поделился Рогов.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Работино на Запорожском направлении стабилизируется.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.