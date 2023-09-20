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Российский боец опроверг заявление Киева о взятии Андреевки в ДНР

РИА Новости: село Андреевка полностью разрушено, ВСУ не могли его взять

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Evgeniy Maloletka/AP

Село Андреевка в Донецкой народной республике полностью разрушено, нельзя сказать, что украинские войска взяли этот населенный пункт под контроль, там нет возможности закрепиться. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс».

По словам бойца, «глупо сидеть в пустыне», поэтому Вооруженные силы России заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизни солдатам. Украинские силы же взяли кусок местности 100 метров, но не сам населенный пункт.

Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что поселки Клещеевка и Андреевка возле Артемовска находятся в серой зоне, украинские подразделения пытаются закрепиться в селе, но им препятствуют российские силы.

Также подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ несут тяжелые потери под Клещеевкой и Андреевкой.

По его словам, каждая попытка штурма российских позиций дается подразделениям ВСУ за счет потери до 30% как личного состава, так и техники.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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