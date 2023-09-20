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Российские системы РЭБ отключают электронику украинских самолетов

РИА Новости: российские системы РЭБ отключают электронику самолетов ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выключают электронику украинских военных самолетов, вынуждая их регулярно отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на свои аэродромы. Об этом, ссылаясь на информированный источник, сообщает РИА Новости.

По словам источника, российские системы РЭБ способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков. Поэтому украинские летчики из-за отказа бортовых систем вынуждены регулярно отказываться от выполнения боевых задач, разворачиваться и возвращаться на свои базы.

Источник отметил, что украинские самолеты возвращаются на аэродромы по наземным ориентирам, так как из-за работы РЭБ у них выходят из строя навигационные системы.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что в Запорожской области был сбит самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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