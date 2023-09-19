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Минобороны РФ сообщило о действиях миротворцев в Нагорном Карабахе

МО РФ сообщило о фактах нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в Карабахе

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Айк Арутюнян/РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные факты нарушения Азербайджаном режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха, сообщается в опубликованном Минобороны РФ информационном бюллетене.

«С 12:00 19 сентября 2023 г. российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

По информации российского военного ведомства, миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 постах. Они провели эвакуацию 469 человек, в том числе 185 детей, из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха, оказали необходимую медицинскую помощь девяти раненым, в их числе четверо детей.

Командование российского миротворческого контингента призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня, принятию мер по деэскалации обстановки и продолжению переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты ВС Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в военный конфликт и призвал Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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