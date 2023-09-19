Шойгу и начальник Генштаба ВС Ирана обсудили военное сотрудничество двух стран

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери обсудили военное сотрудничество двух стран, сообщает ТАСС.

В ходе встречи Шойгу заявил, что Иран — стратегический партнер России на Ближнем Востоке. Он отметил, что отношения стран «развиваются позитивно», а интенсивность встреч на высшем уровне возросла.

Ранее командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киумарс Хейдари в ходе своего визита в Россию заявил, что сотрудничество Ирана и РФ в области борьбы с терроризмом будет продолжаться и углубляться.

Хейдари также назвал свою поездку в Россию «очень своевременной» и «плодотворной».

До этого стало известно, что заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился в Москве с командующим сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран бригадным генералом Киумарсом Хейдари. В Министерстве обороны РФ отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.