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Минобороны сообщило о попытке ВСУ совершить теракт на территории России

МО РФ: российские военные предотвратили теракт ВСУ в Белгородской области

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Shutterstock

Российские силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракт в России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации министерства, 19 сентября в районе 13.00 мск «киевский режим» пытался совершить атаку объектов на территории РФ с помощью беспилотников самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, подчеркнули в Минобороны.

17 сентября МО сообщало, что украинские беспилотники пытались совершить атаку по территории Крыма.

В тот же день в Минобороны рассказали о еще одной попытке ВСУ совершить атаку на объекты в Крыму. Тогда дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над полуостровом, уточнили в министерстве.

14 сентября российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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