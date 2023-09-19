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США разрабатывают оружие для войны в космосе

WT: Пентагон разрабатывает космическое оружие для борьбы против России

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Depositphotos

Пентагон разрабатывает космическое оружие для борьбы против России, сообщает газета The Washington Times со ссылкой на доклад военного ведомства.

«Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США, <…> а также для защиты объединенных сил, союзников и партнеров от враждебного использования космоса противником», — указано в докладе.

Уточняется, что основной упор будет сделан на средства радиоэлектронной борьбы и защиту киберпространства. Газета отмечает, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая в сфере военных возможностей в космическом пространстве. На данный момент, у США есть только электронная глушилка, нарушающая связь между спутниками и наземными станциями.

Ранее президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.

Ранее в США заявили, что военные достижения Китая в космосе захватывают дух.

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