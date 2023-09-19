Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью

ТАСС: российские системы ПВО сбили четыре ракеты ВСУ в небе над Мелитополем

close
100%
РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем в Запорожской области.

В небе над городом прозвучало несколько взрывов.

«Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты», — сказал ТАСС представитель оперативных служб.

По предварительным, данным никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется.

Еще один взрыв в запорожском Мелитополе произошел 10 сентября. В администрации Мелитополя тогда заверили, что город находится под надежной защитой.

17 сентября сообщалось, что российским средствам ПВО удалось перехватить управляемые авиационные бомбы.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях