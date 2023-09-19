Российские ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем в Запорожской области.

В небе над городом прозвучало несколько взрывов.

«Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты», — сказал ТАСС представитель оперативных служб.

По предварительным, данным никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется.

Еще один взрыв в запорожском Мелитополе произошел 10 сентября. В администрации Мелитополя тогда заверили, что город находится под надежной защитой.

17 сентября сообщалось, что российским средствам ПВО удалось перехватить управляемые авиационные бомбы.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.