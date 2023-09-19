Военный эксперт оценил потери ВСУ на Артемовском направлении

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут тяжелые потери под Клещеевкой и Андреевкой, передает РИА Новости.

«Штурмовые действия вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка для украинских боевиков оборачиваются большими потерями как в живой силе, так и технике», — пояснил Марочко.

По его словам, каждая попытка штурма российских позиций дается подразделениям ВСУ за счет потери до 30% как личного состава, так и техники. Большую часть потерь несут подразделения на легкой бронетехнике или бронемашинах.

Ранее на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ при поддержке боевых самолетов и артиллерии отразили шесть атак Вооруженных сил Украины в районе села Клещеевка.

Кроме того, в районе села Авдеевка ДНР ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.