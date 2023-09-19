Власти Львова сообщили о возгорании на территории склада

По информации RT, власти украинского города Львова сообщили о начавшемся пожаре на территории промышленного склада.

Во Львове на Украине произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, в городе работает система ПВО.

Ранее в Львовской области объявлялась воздушная тревога.

Взрывы были слышны и в других частях Украины.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.