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Стало известно об успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении

МО: ВС РФ отразили атаку бригады «Азов»* на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск РФ «Центр» Александр Савчук сообщил ТАСС, что российские военные отразили атаку 12-й бригады батальона «Азов» (организация запрещена в России) и 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

По словам Савчука, на указанном направлении ВСУ потеряли более 50 военнослужащих. Кроме того, российскими военными были уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль «Пикап».

17 сентября врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы РФ сорвали четыре попытки разведки позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении.

До этого Савчук сообщал о шести отраженных атаках на Краснолиманском направлении. Он уточнял, что за сутки боев бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Пески.

*   организация запрещена в России
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