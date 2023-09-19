Стало известно об успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск РФ «Центр» Александр Савчук сообщил ТАСС, что российские военные отразили атаку 12-й бригады батальона «Азов» (организация запрещена в России) и 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

По словам Савчука, на указанном направлении ВСУ потеряли более 50 военнослужащих. Кроме того, российскими военными были уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль «Пикап».

17 сентября врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы РФ сорвали четыре попытки разведки позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении.

До этого Савчук сообщал о шести отраженных атаках на Краснолиманском направлении. Он уточнял, что за сутки боев бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Пески.