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В Кривом Роге произошел взрыв

«Зеркало недели»: в Кривом Роге на Украине произошел взрыв

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Телеграм-канал «Сергей Лисак/Днепропетровская ОВА»

В городе Кривой Рог на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Подробности произошедшего не уточняются.

До этого издание «Общественное» писало о взрыве в Одессе.

11 сентября издание «Страна.ua» писало о взрыве в Кривом Роге.

8 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в результате взрыва в Кривом Роге в Днепропетровской области разрушено одно из административных зданий полиции.

По имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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