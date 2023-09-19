Повторные взрывы произошли в Харьковской области

Взрывы произошли в Харьковской области на Украине, информирует издание «Зеркало недели».

Других подробностей на текущий момент нет.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

Поздно вечером 18 сентября в Харьковской области также произошли взрывы. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале о взрывах в Харькове.

Также сегодня ночью взрывы были слышны в Славянске и Краматорске.

17 сентября Харьковское подполье сообщало о взрывах на танковом заводе и железной дороге — туда прилетели российские ракеты.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.