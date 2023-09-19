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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Славянске и Краматорске

В Славянске и Краматорске произошли взрывы

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Shutterstock

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Славянске, об этом пишет RT.

Также взрывы прозвучали в Краматорске.

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ресурс оповещения граждан. Тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Помимо этого взрывы произошли в Харьковской области Украины.

17 сентября Харьковское подполье сообщало о взрывах на танковом заводе и железной дороге — туда прилетели российские ракеты.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.

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