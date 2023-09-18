Глава ГУР Буданов рассказал, что Киев знает о запасах оружия на складах стран Запада

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Киеве знают состояние запасов оружия на складах стран Запада. Об этом он рассказал в интервью The Economist.

«Склады в западных странах не совсем пусты. Не важно, что кто-то говорит. Мы как разведывательное управление можем видеть это очень ясно», — сказал он.

При этом, по его словам, пока у западных партнеров нет оснований отказывать Киеву в поддержке.

Он отметил, что в разведывательном управлении Украины видят это «очень ясно».

Ранее Financial Times сообщила, что США отправят Украине снаряды с обедненным ураном. По данным газеты, Пентагон также собирается отправить Украине ракеты ATACMS, куда помещается около 300-400 кассетных боеприпасов.

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам во время брифинга, что США планируют доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к тому моменту, когда там будут танки Abrams.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.