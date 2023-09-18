В ВСУ сообщили о беспрецедентной атаке российской авиации

Беспрецедентное количество российских самолетов находились в небе над Украиной в ночь на 18 сентября. Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, в воздушном пространстве страны оказались сразу несколько десятков российских бортов. Такую ситуацию Игнат назвал нехарактерной для темного времени суток.

«Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации», — добавил представитель ВСУ.

Он отметил, что ряд объектов на территории Украины были атакованы с применением беспилотников и тактической авиации. Также российские военные наносили удары при помощи крылатых ракет, уточнил Игнат.

24 февраля 2022 года правительство РФ сообщило о начале специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает следить за хроникой событий.

При этом 10 октября того же года российские подразделения начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Соответствующий приказ поступил спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

С того момента в различных регионах Украины ежедневно объявляют воздушную тревогу. Согласно имеющейся информации, Вооруженные силы РФ атакуют объекты оборонной промышленности, военного управления и энергетики на всей территории страны.

Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.