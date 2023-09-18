В Венгрии засомневались, принимать ли Швецию в НАТО

Венгрия «не уверена», что ей нужно одобрять вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил спикер парламента правящей партии «Фидес» местному телевидению HirTV, сообщает Reuters.

Турция и Венгрия еще не ратифицировали заявку Швеции на вступление в НАТО. Ратификация приостановилась на этапе рассмотрения в венгерском парламенте в июле 2022 года, когда Будапешт выразил обеспокоенность по поводу членства Швеции в НАТО из-за заявлений шведских политиков по поводу якобы отката Венгрии от демократии.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Швеция еще не выполнила обязательства перед Турцией, поставленные в качестве условия ее вступления в альянс. Протоколы о вступлении Швеции в НАТО направлены в Великое национальное собрание Турции, которое может быстро принять решение по данному вопросу, но Швеция должна оставаться «верной своим обещаниям», отметил он.

До этого перед зданием парламента Швеции сожгли чучело президента Турции. Сторонников РПК также видели с плакатом, на котором значилось, что 30 сентября в центре Стокгольма пройдет демонстрация против вступления Швеции в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.