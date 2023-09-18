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Адвокат командира «Ахмата» попросил Бастрыкина возбудить дело о дискредитации ВС РФ

Адвокат командира «Ахмата» просит главу СК возбудить дело о дискредитации ВС РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Адвокат Денис Шапиро, который также является помощником командира спецназа «Ахмат», заявил агентству РИА Новости, что он направил заявление главе Следственного комитета России, генералу юстиции Александру Бастрыкину. В заявлении изложена просьба возбудить уголовное дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации российской армии.

Основанием для подачи заявления стали опубликованные аудиосообщения в одном из Telegram-каналов, в которых содержалась информация о якобы произошедшем межнациональном конфликте внутри спецназа «Ахмат» на национальной почве.

«Я отправил заявление на электронную почту с просьбой возбудить уголовное дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации вооруженных сил РФ генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину», — рассказал Шапиро. Он также добавил, что обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль.

Шапиро считает, что эти действия можно квалифицировать как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по статье 280.3 УК РФ составляет до 7 лет лишения свободы. «Распространяемая информация в телеграм-канале является ложной и клеветнической в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, в частности спецназа «Ахмат», который является частью второго армейского корпуса ВС МО РФ», — отметил Шапиро.

Он назвал аудиосообщения поддельными и сказал, что они созданы людьми, которые «фактически действуют в интересах украинской армии, пытаясь разжечь внутренний конфликт в российском подразделении в сложных боевых условиях». По словам адвоката, правоохранительные органы должны выявить всех причастных к этому «подлому поступку» и полностью разобраться в ситуации.

Сам командир спецназа «Ахмат» Апта Алаудинов заявил РИА Новости, что независимо от национальности все бойцы его подразделения равны. «Все они мужественно выполняют свой долг и являются для меня истинными героями и патриотами России. В составе «Ахмата» и других подразделений служат русские, чеченцы, буряты и представители других национальностей», — уточнид Алаудинов.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта лицам «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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