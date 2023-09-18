Бывший американский военный разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel.

По словам экс-разведчика, истина заключается в том, что украинская армия уничтожается. У маленького населенного пункта Работино в Запорожской области проходит сражение, ставшее «альфой и омегой украинского контрнаступления». Киев бросил туда все имеющиеся у него резервы, однако Российская армия наглядно демонстрирует, что может разгромить украинские войска.

Риттер уверен в том, что скоро Украина останется без боеспособной армии, что положит конец военной составляющей украинского государства. Отставной разведчик считает, что начавшиеся в Запорожской области наступательные действия ВСУ там и закончатся их поражением.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия без каких-либо дополнительных усилий смогла бы одержать победу над Соединенными Штатами, так как они сами себя могут уничтожить.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.