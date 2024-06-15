В ряде регионов Украины в два раза увеличили планы по мобилизации

Власти Украины с начала июня в два раза увеличили планы по мобилизации жителей четырех регионов страны. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По словам общественного деятеля, речь идет об Одесской и Харьковской областях. Также данная мера коснулась Сумской и Запорожской областей.

«С лета [украинские власти] повысили в два раза план по мобилизации <...>», — отметил Рогов.

Он уточнил, что три из перечисленных области — Харьковская, Запорожская и Сумская — являются приграничными и находятся рядом с линией фронта. Однако Одесская область к этой категории не относится.

При этом глава движения «Мы — вместе с Россией» усомнился в способности территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) выполнить новый план по мобилизации. Их сотрудники с трудом набирали достаточное количество человек, даже когда планы по мобилизации были в два раза меньше, резюмировал общественный деятель.

13 июня украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что насильственно мобилизованные граждане могут начать мстить Киеву. В частности, он не исключил сдачи бойцов в плен и попыток «делать все на зло» руководству Украины.

Ранее в министерстве обороны Украины раскрыли соотношение добровольцев и мобилизованных граждан.