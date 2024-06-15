Инженерное подразделение группировки «Юг» разминировало дороги в районе Парасковиевки и Новомихайловки Донецкой области. Об этом рассказал РИА Новости боец 10-ого танкового полка отдельной инженерно-саперной роты группировки «Юг» с позывным «Монтана».

По его словам, для поиска взрывоопасных предметов саперы используют специальные щупы и передвигаются малыми группами. Так, специалисты нашли управляемые фугасы, которые относятся к третьей категории и подлежат немедленному уничтожению на месте.

«Монтана» отметил, что часто Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют ящики или груды металлолома, которые могут лежать на пути движения подразделений ВС РФ. В основном это делают, чтобы затруднить движение российских войск или вынудить их двигаться в более выгодном для украинцев направлении. Также ВСУ используют тяжелые дроны для повторного минирования дорог, добавил военный.

До этого российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм самый молодой наемник грузинского легиона ВСУ.