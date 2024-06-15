Журналисты назвали шокирующим состояние Байдена на саммите G7

Президент США Джо Байден был в худшей своей форме на саммите G7 в Италии, его состояние шокировало союзников. Об этом говорится в статье New York Post.

Журналисты обратили внимание на то, что американский лидер не был сосредоточен во время обсуждений, еще в первый день людей смутили его публичные ошибки. Например, президент неловко поздоровался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, уходил в другую сторону, пока его коллеги наблюдали за прыжком парашютиста, и так далее.

Кроме того, Байден не явился на торжественный ужин. Его «прикрыла» пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер, отметив, что впереди у президента планируется много встреч и заседаний, поэтому его отсутствию на ужине не следует придавать большого значения.

Незадолго до этого газета The Daily Mail писала, что Байден растерялся и замер во время танца на мероприятии в преддверии Дня освобождения рабов.

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