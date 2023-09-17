На Западе посоветовали Украине приостановить контрнаступление

Украине необходимо перейти от наступательных действий к удержанию позиций примерно в конце октября из-за распутицы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя министерства обороны одного из западных государств.

«Примерно к концу октября Украине нужно будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций», — заявил чиновник.

В издании отметили, что и российские, и украинские войска не покинут поле боя из-за холодов, однако непогода может помешать украинским силам воспользоваться ситуацией максимально эффективно даже в случае прорыва российской обороны, поскольку плохие дороги помешают продвижению украинской тяжелой техники.

«Непрекращающиеся ливни могут разрушить дороги, а морозная погода усложняет основные операции — от заряда артиллерийских снарядов до нажима на спусковой крючок», — отмечают в WSJ.

До этого глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.