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Экс-морпех США заявил, что новое западное оружие не спасет ВСУ

Экс-морпех США Берлетик: новые западные танки не помогут ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что уничтожение современной западной техники российскими войсками доказывает, что она не спасет Украину. Об этом он рассказал в интервью The New Atlas.

«Западные танки не изменят ситуацию», — сказал он.

По его словам, они вполне уязвимы и «горят так же легко, как и все остальные боевые машины, которые были у Украины».

Он отметил, что даже современный британский танк Challenger 2 не будет конкурировать с российской военной техникой.

Ранее в газете Sohu написали, что российский противотанковый комплекс «Корнет» проявил особую мощь, уничтожив британский танк Challenger 2 во время спецоперации на Украине. Он отметил, что Challenger 2, который ранее считался «богом войны», «был опозорен» на поле боя российским «Корнетом». Обозреватель Ши Хонг напомнил, что способность «Корнета» пробивать броню уже неоднократно поражала зарубежных военных, включая китайских генералов.

Ранее в Генштабе Британии испытали сильные эмоции после уничтожения Challenger 2.

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