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Экс-главком сухопутных войск РФ счел недопустимым затягивание СВО на три года

Генерал Болдырев: затягивание СВО на два-три года недопустимо

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН прокомментировал прогноз вице-спикера Государственной думы РФ, согласно которому специальная военная операция на Украине продлится два-три года. По словам собеседника, затягивать боевые действия на такой срок недопустимо.

Военный также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в упадке и сейчас самое время нанести по ним ряд сокрушительных ударов, выполнив поставленные перед СВО задачи.

«Сколько продлится спецоперация, зависит от нашей готовности к нанесению сокрушительных ударов и выполнению поставленных задач. Сегодня ВСУ уже выдыхаются, хотя снабжение их западным оружием будет продолжаться, не исключено, что даже усиливаться. Мы успешно ведем оборону, но от обороны победа не достигается, а затягивать спецоперацию на два-три года — это не в интересах нашего государства», — подчеркнул Болдырев.

Он добавил, что на сегодняшний день российские войска успешно выполняют задачи, цель сейчас — измотать противника и не допустить его прорыва.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь заявил, что согласен с прогнозом Толстого. По мнению политика, в течение двух-трех лет Западу хватит сил поставлять Киеву военную и финансовую помощь.

Ранее Герой России рассказал о прорыве обороны ВСУ с тыла.

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