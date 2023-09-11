Средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«11 сентября около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что еще один украинский беспилотник был сбит над территорией Белгородской области. Это произошло примерно в 13:00 мск.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сможет полностью ликвидировать угрозу атак беспилотными летательными аппаратами по территории Российской Федерации. По его словам, это произойдет «с течением времени».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.